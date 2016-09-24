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10 000-й грузовик
«Mercedes-Benz»
российского производства
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10 000-й грузовик
«Mercedes-Benz»
российского производства
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|Фотогалереи »
|Контакты »
|Другие проекты »
|ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ »
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|
Как устроиться на работу в Mercedes-Benz?
Компания «Мерседес-Бенц РУС» подвела итоги конкурса инвестиционно-привлекательных идей
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Победа DAF в двух номинациях
DAF получила награду Commercial Fleet Awards — 2016
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Vitovt может стать маркой
В Минске начались испытания электробусов E433 Vitovt Max Electro
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30.12.16
113
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27.12.16
303
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26.12.16
450
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Итоги евротеста ETM Verlag среди грузовиков
Scania S 500 одержала победу в европейском тесте «1000 Point Test»
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СкороFord
Компания Ford Sollers констатирует увеличение продаж АСМП на базе Ford Transit в 2016 году на 30%.
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Электробус из Казахстана
В конце декабря 2016 года на рынке СНГ появилась новая марка электрических автобусов Higer Quazar
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26.12.16
343
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26.12.16
213
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24.12.16
460
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Беспроводная зарядка Scania Citywide LE 4x2
Scania инвестирует в новую систему зарядки для общественного транспорта
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ТНВД дизеля ЯМЗ-530 уровня Euro 5
Первый электронно-управляемых топливный насос Common Rail из Ярославля
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Заводской сервис ГАЗ для Мосгортранса
Сергею Собянину показали перспективный электробус ЛиАЗ-627400
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24.12.16
254
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23.12.16
403
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21.12.16
679
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Народные итоги VW
Концерн Volkswagen подвел итоги продаж за 11 месяцев во всем мире в целом и в России в частности
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Возвращаясь к самосвалам
Компания «Новтрак» выпустила новый самосвал на шасси Scania P400 с гидробортом
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Едем в Магадан!
Скорая помощь для Дальнего востока на шасси КАМАЗ-43502
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19.12.16
411
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16.12.16
711
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15.12.16
810
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Газовый ГАЗон "Группы ГАЗ"
Горьковский автозавод начал серийное производство среднетоннажника «ГАЗон NEXT CNG»
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Трал для мультилифта
Meusburger Новтрак выпустил полуприцеп для работы со съёмными кузовами
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Юбилей за юбилеем
УАЗ, ШААЗ и АЗ «Урал» в декабре отметили свое 75-летие с момента основания.
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12.12.16
916
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07.12.16
779
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06.12.16
1029
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Калининград – Dakar
В 38-м ралли-марафоне примет участие российская команда из Калининграда – KONTURTERM Racing на Toyota Hilux
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Электробус ЛиАЗ-5292 для Москвы
«Группа ГАЗ» представила на выставке «ЭкспоСитиТранс-2016» электробус большого класса
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Новогодний подъезд
4 января 2017 г. будут открыты стоянка и подъездные пути для грузового транспорта на КПП Ваалимаа в Финляндии
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02.12.16
775
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29.11.16
1279
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24.11.16
930
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Большая презентация ИВЕКО-АМТ
К своей 22-й годовщине миасское СП организовало крупный показ
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Поколение NEXT спасло «Группу ГАЗ»
«Группа ГАЗ» объявила результаты первого полугодия 2016 года по МСФО
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Главные проблемы дальнобойщиков
По данным CargoToGo спад грузоперевозок в РФ за год составил 6%
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10.11.16
2007
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04.11.16
2287
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03.11.16
1977
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Как обойти систему «Платон»?
ФГК запустило пилотный проект контрейлерно-контейнерных перевозок
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Презентация с призами в Сургуте
26 водителей-профессионалов Тюменской области оценили «Урал NEXT»
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Сколько стоит Fiat Fullback в России?
Итальянский пикап оказался дешевле японского собрата.
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03.11.16
2461
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02.11.16
2432
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02.11.16
1756
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Производство за 9 месяцев.
Подведены итоги выпуска автомобилей в России за первые 9 месяцев 2016 г.
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Scania S-series World Truck of the Year 2017
Scania серии S признана «Международным грузовым автомобилем 2017 года»
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Концепт Bosch VisionX
Для продвижения технологии IoT Cloud компания Bosch построила тягач
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18.10.16
5065
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27.09.16
4206
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24.09.16
3721
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