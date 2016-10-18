НОВОСТИ
Экологический «Вихрь» из Ликино
ООО «Д.В.С. Эко» готовится к выпуску низкопольных газовых автобусов ДВС-429367
Спортивная злость «КАМАЗ-Мастер» на Дакаре
Когогин признал, что «Спорт – не только престиж, но и бизнес»
Как устроиться на работу в Mercedes-Benz?
Компания «Мерседес-Бенц РУС» подвела итоги конкурса инвестиционно-привлекательных идей
12.01.17
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09.01.17
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30.12.16
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Победа DAF в двух номинациях
DAF получила награду Commercial Fleet Awards — 2016
Vitovt может стать маркой
В Минске начались испытания электробусов E433 Vitovt Max Electro
Итоги евротеста ETM Verlag среди грузовиков
Scania S 500 одержала победу в европейском тесте «1000 Point Test»
27.12.16
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26.12.16
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26.12.16
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СкороFord
Компания Ford Sollers констатирует увеличение продаж АСМП на базе Ford Transit в 2016 году на 30%.
Электробус из Казахстана
В конце декабря 2016 года на рынке СНГ появилась новая марка электрических автобусов Higer Quazar
Беспроводная зарядка Scania Citywide LE 4x2
Scania инвестирует в новую систему зарядки для общественного транспорта
26.12.16
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24.12.16
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24.12.16
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ТНВД дизеля ЯМЗ-530 уровня Euro 5
Первый электронно-управляемых топливный насос Common Rail из Ярославля
Заводской сервис ГАЗ для Мосгортранса
Сергею Собянину показали перспективный электробус ЛиАЗ-627400
Народные итоги VW
Концерн Volkswagen подвел итоги продаж за 11 месяцев во всем мире в целом и в России в частности
23.12.16
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21.12.16
1143
19.12.16
786
Возвращаясь к самосвалам
Компания «Новтрак» выпустила новый самосвал на шасси Scania P400 с гидробортом
Едем в Магадан!
Скорая помощь для Дальнего востока на шасси КАМАЗ-43502
Газовый ГАЗон "Группы ГАЗ"
Горьковский автозавод начал серийное производство среднетоннажника «ГАЗон NEXT CNG»
16.12.16
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15.12.16
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12.12.16
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Трал для мультилифта
Meusburger Новтрак выпустил полуприцеп для работы со съёмными кузовами
Юбилей за юбилеем
УАЗ, ШААЗ и АЗ «Урал» в декабре отметили свое 75-летие с момента основания.
Калининград – Dakar

В 38-м ралли-марафоне примет участие российская команда из Калининграда – KONTURTERM Racing на Toyota Hilux
07.12.16
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06.12.16
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02.12.16
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Электробус ЛиАЗ-5292 для Москвы

«Группа ГАЗ» представила на выставке «ЭкспоСитиТранс-2016» электробус большого класса
Новогодний подъезд

4 января 2017 г. будут открыты стоянка и подъездные пути для грузового транспорта на КПП Ваалимаа в Финляндии
Большая презентация ИВЕКО-АМТ

К своей 22-й годовщине миасское СП организовало крупный показ
29.11.16
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24.11.16
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10.11.16
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Поколение NEXT спасло «Группу ГАЗ»

«Группа ГАЗ» объявила результаты первого полугодия 2016 года по МСФО
Главные проблемы дальнобойщиков

По данным CargoToGo спад грузоперевозок в РФ за год составил 6%
Как обойти систему «Платон»?

ФГК запустило пилотный проект контрейлерно-контейнерных перевозок
04.11.16
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03.11.16
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03.11.16
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Презентация с призами в Сургуте

26 водителей-профессионалов Тюменской области оценили «Урал NEXT»
Сколько стоит Fiat Fullback в России?

Итальянский пикап оказался дешевле японского собрата.
Производство за 9 месяцев.

Подведены итоги выпуска автомобилей в России за первые 9 месяцев 2016 г.
02.11.16
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02.11.16
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18.10.16
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