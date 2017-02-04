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Новый крупный
сервисный центр
25 лет сотрудничеству IVECO и «СовИнтерАвтоСервис»
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Новый крупный
сервисный центр
25 лет сотрудничеству IVECO и «СовИнтерАвтоСервис»
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|Контакты »
|Другие проекты »
|ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ »
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IVECO начало 2017 год на позитиве
CNH Industrial адаптирует самосвалы Astra к условиям России
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Сияя чистотой
В Минске прошла демонстрация техники для коммунальных служб
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Российская «Сетра»
«ЕвоБус Русслэнд» получило ОТТС на выпуск нескольких моделей автобусов Setra в РФ
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25.04.17
51
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24.04.17
52
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23.04.17
199
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Скорая помощь «ГАЗель NEXT» с авангардным дизайном
«Фабрика композитов» сделала мобильный медицинский центр для «Группы ГАЗ»
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Первый отчёт Isuzu
Доля рынка «ИСУЗУ РУС» в конкурентном сегменте составила 50,4% по итогам 1 квартала 2017
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Кто будет участвовать на COMTRANS 2017?
К возвратившимся Volkswagen, Hyundai, DAF, Volgabus впервые добавился АВТОВАЗ
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23.04.17
299
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22.04.17
131
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21.04.17
234
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Крымская вода
«Автомеханический завод» начал монтаж фургонов на шасси JAC
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Перерожденный...
ПКФ «Луидор» переоборудовал стандартный автобус Богдан A20110 в «турист» повышенной комфортности
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Внедорожная «воровайка»
Автомобильный завод «Чайка-Сервис» создал КМУ на базе Isuzu Elf с колёсной формулой 4х4
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19.04.17
285
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18.04.17
458
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17.04.17
385
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Новый шторник среднего класса
Автомеханический завод пополнил модельный ряд «шторников» грузовиком на шасси Isuzu Elf
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Россия учтёт финский опыт
В Москве из электробуса Linkker сделают автономный троллейбус?
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В сегменте малотоннажников станет ещё теснее
Компания MAN планирует продажи в России грузовиков TGE
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14.04.17
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29.03.17
1790
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27.03.17
1605
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Работать только ночью!
Кому ФКУ Упрдор «Кавказ» разрешит ездить летом в дневное время
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IVECO расширяет сервисную сеть
В Москве открылся один из крупнейших в Восточной Европе дилерский автоцентр ИВЕКО
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Возрождение «Тайфунёнка»
Первый в мире авиадесантируемый бронированный автомобиль MRAP – «Тайфун-ВДВ» К4386
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25.03.17
977
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18.03.17
1109
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15.03.17
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Назначены сроки проведения Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2017»
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В новом образе
Минский завод колесных тягачей представил автобусы малого класса Неман 420211-511 и Неман 420234-511
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Модернизация концепта
Volvo FH Concept Truck обзавёлся гибридной силовой установкой
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15.03.17
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11.03.17
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01.03.17
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Долгожданное обновление
Минский автомобильный завод представил полноприводный МАЗ 6318H9 с колёсной формулой 6х6
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«АгроФарм-2017» итоги выставки
Как помогут Case, Bobcat, Fliegl, Krone и КАМАЗ сельскому хозяйству?
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350 автобусов ГАЗ за одну поставку
ГУП МО «Мострансавто» усиленно замещает устаревший автобусный и троллейбусный парк
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17.02.17
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09.02.17
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09.02.17
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Местный Next для Универсиады
Холдинг «Вираж» (Казахстан) предоставил 100 микроавтобусов «ГАЗель NEXT» собранные на заводе СемАЗ
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Минский автозавод усилил позиции
Автобусы МАЗ вошли в тройку самых продаваемых в Российской Федерации
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БизнесБас и Адидас
Сотрудники московского офиса adidas Group добираются до метро на MAN Lion’s Intercity R60
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08.02.17
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07.02.17
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06.02.17
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Пони оседлали Газели
Специально для PONY EXPRESS разработаны фургоны «ГАЗель NEXT» и «ГАЗон NEXT»
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Школьные задачи
Первый в СНГ специализированный школьный автобус для перевозки детей МАЗ 257S30
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ТОНАРу подыскали конкурента
АЛРОСА провела пробный прогон 92-тоного автопоезда Scania R620CB8x4EHZ на Верхнюю Муну
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05.02.17
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05.02.17
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04.02.17
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