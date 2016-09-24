НОВОСТИ
Как устроиться на работу в Mercedes-Benz?
Компания «Мерседес-Бенц РУС» подвела итоги конкурса инвестиционно-привлекательных идей
Победа DAF в двух номинациях
DAF получила награду Commercial Fleet Awards — 2016
Vitovt может стать маркой
В Минске начались испытания электробусов E433 Vitovt Max Electro
30.12.16
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27.12.16
303
26.12.16
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Итоги евротеста ETM Verlag среди грузовиков
Scania S 500 одержала победу в европейском тесте «1000 Point Test»
СкороFord
Компания Ford Sollers констатирует увеличение продаж АСМП на базе Ford Transit в 2016 году на 30%.
Электробус из Казахстана
В конце декабря 2016 года на рынке СНГ появилась новая марка электрических автобусов Higer Quazar
26.12.16
343
26.12.16
213
24.12.16
460
Беспроводная зарядка Scania Citywide LE 4x2
Scania инвестирует в новую систему зарядки для общественного транспорта
ТНВД дизеля ЯМЗ-530 уровня Euro 5
Первый электронно-управляемых топливный насос Common Rail из Ярославля
Заводской сервис ГАЗ для Мосгортранса
Сергею Собянину показали перспективный электробус ЛиАЗ-627400
24.12.16
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23.12.16
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21.12.16
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Народные итоги VW
Концерн Volkswagen подвел итоги продаж за 11 месяцев во всем мире в целом и в России в частности
Возвращаясь к самосвалам
Компания «Новтрак» выпустила новый самосвал на шасси Scania P400 с гидробортом
Едем в Магадан!
Скорая помощь для Дальнего востока на шасси КАМАЗ-43502
19.12.16
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16.12.16
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15.12.16
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Газовый ГАЗон "Группы ГАЗ"
Горьковский автозавод начал серийное производство среднетоннажника «ГАЗон NEXT CNG»
Трал для мультилифта
Meusburger Новтрак выпустил полуприцеп для работы со съёмными кузовами
Юбилей за юбилеем
УАЗ, ШААЗ и АЗ «Урал» в декабре отметили свое 75-летие с момента основания.
12.12.16
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07.12.16
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06.12.16
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Калининград – Dakar

В 38-м ралли-марафоне примет участие российская команда из Калининграда – KONTURTERM Racing на Toyota Hilux
Электробус ЛиАЗ-5292 для Москвы

«Группа ГАЗ» представила на выставке «ЭкспоСитиТранс-2016» электробус большого класса
Новогодний подъезд

4 января 2017 г. будут открыты стоянка и подъездные пути для грузового транспорта на КПП Ваалимаа в Финляндии
02.12.16
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29.11.16
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24.11.16
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Большая презентация ИВЕКО-АМТ

К своей 22-й годовщине миасское СП организовало крупный показ
Поколение NEXT спасло «Группу ГАЗ»

«Группа ГАЗ» объявила результаты первого полугодия 2016 года по МСФО
Главные проблемы дальнобойщиков

По данным CargoToGo спад грузоперевозок в РФ за год составил 6%
10.11.16
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04.11.16
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03.11.16
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Как обойти систему «Платон»?

ФГК запустило пилотный проект контрейлерно-контейнерных перевозок
Презентация с призами в Сургуте

26 водителей-профессионалов Тюменской области оценили «Урал NEXT»
Сколько стоит Fiat Fullback в России?

Итальянский пикап оказался дешевле японского собрата.
03.11.16
2461
02.11.16
2432
02.11.16
1756
Производство за 9 месяцев.

Подведены итоги выпуска автомобилей в России за первые 9 месяцев 2016 г.
Scania S-series World Truck of the Year 2017

Scania серии S признана «Международным грузовым автомобилем 2017 года»
Концепт Bosch VisionX

Для продвижения технологии IoT Cloud компания Bosch построила тягач
18.10.16
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27.09.16
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24.09.16
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